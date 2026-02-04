Aggiornamento GPS tra febbraio e metà marzo | 15 preferenze e algoritmo la novità del ripescaggio Cosa resta e cosa cambia Il punto di Giuseppe Semeraro
Nel corso del Question Time, Giuseppe Semeraro ha aggiornato sulla situazione delle GPS tra febbraio e metà marzo. Ha spiegato che ci sono 15 preferenze e un nuovo algoritmo, con una novità importante: il ripescaggio. Semeraro ha fatto il punto su cosa resta e cosa cambia in questa fase.
Nel corso del Question Time condotto da Andrea Giallanza, Giuseppe Semeraro ha fornito un quadro completo e aggiornato sulla situazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), in attesa della prossima ordinanza ministeriale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
GPS 2026, algoritmo e preferenze: quali sono le novità in arrivo? QUESTION TIME con Semeraro. LIVE Martedì 3 febbraio alle 15:00
Martedì 3 febbraio alle 3 del pomeriggio, un question time con Semeraro svela le novità per il GPS 2026.
GPS 2026, algoritmo e preferenze: quali sono le novità in arrivo? QUESTION TIME con Semeraro. LIVE adesso
Migliaia di insegnanti aspettano con ansia l’apertura delle graduatorie provinciali per le supplenze.
Percorsi abilitanti 2026 e prima fascia GPS: la scadenza del 30 GiugnoInformati sui Percorsi abilitanti 2026 e sull'importanza del titolo entro il 30 giugno 2026 per l'inserimento in prima fascia. informazionescuola.it
Graduatorie GPS 2026: nuovo algoritmo, più semplice il completamento, modifiche alle tabelle dei titoli. RISPOSTE AI QUESITIQual è il quadro attuale dell’aggiornamento delle GPS 2026 in termini di requisiti di accesso, titoli, riserve e novità procedurali? A spiegarlo ai nostri lettori Chiara Cozzetto della segreteria nazi ... orizzontescuola.it
Nel question time del 27 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Giallanza e con ospite Giuseppe Semeraro, esperto in normativa scolastica, si è affrontato il tema dei percorsi abilitanti per i docenti. In particolare, si è parlato della s… x.com
