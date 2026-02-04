Aggiornamento GPS tra febbraio e metà marzo | 15 preferenze e algoritmo la novità del ripescaggio Cosa resta e cosa cambia Il punto di Giuseppe Semeraro

Nel corso del Question Time, Giuseppe Semeraro ha aggiornato sulla situazione delle GPS tra febbraio e metà marzo. Ha spiegato che ci sono 15 preferenze e un nuovo algoritmo, con una novità importante: il ripescaggio. Semeraro ha fatto il punto su cosa resta e cosa cambia in questa fase.

Nel corso del Question Time condotto da Andrea Giallanza, Giuseppe Semeraro ha fornito un quadro completo e aggiornato sulla situazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), in attesa della prossima ordinanza ministeriale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

