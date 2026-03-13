FM26 l’aggiornamento 26.2 è arrivato | cosa cambia e cosa aggiunge alla versione base

Da esports247.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato rilasciato l’aggiornamento FM26 versione 26.2, che introduce modifiche significative al database del gioco. Questo aggiornamento fornisce agli allenatori virtuali dati più aggiornati e un database più completo rispetto alla versione iniziale. Oltre alle novità sulle rose delle squadre e sulla disponibilità di giocatori, ci sono anche altri cambiamenti che migliorano l’esperienza di gioco.

Il re dei manageriali calcistici è stato aggiornato e permette agli allenatori virtuali di avere un database più aggiornato e completo di quello di inizio anno, ma i cambiamenti non riguardano solo le rose delle squadre e la quantità di giocatori disponibili. Vediamo quali sono le migliorie apportate all’ultimo capitolo di Football Manager. Il ritorno di Football Manager dopo l’assenza della passata stagione è stato salutato dapprima con grande entusiasmo dagli appassionati di manageriali calcistici e successivamente contestato dagli stessi che, una volta provata con mano l’esperienza di gioco, si sono scontrati con un titolo che non innova quanto si sarebbero aspettati. 🔗 Leggi su Esports247.it

fm26 l8217aggiornamento 262 232 arrivato cosa cambia e cosa aggiunge alla versione base
© Esports247.it - FM26, l’aggiornamento 26.2 è arrivato: cosa cambia e cosa aggiunge alla versione base

Articoli correlati

Aggiornamento GPS tra febbraio e metà marzo: 15 preferenze e algoritmo, la novità del ripescaggio. Cosa resta e cosa cambia. Il punto di Giuseppe SemeraroNel corso del Question Time condotto da Andrea Giallanza, Giuseppe Semeraro ha fornito un quadro completo e aggiornato sulla situazione delle...

Ricette mediche, nuova durata impegnative: la validità in base alla prenotazione. Cosa cambia nel LazioÈ scatta da oggi, 1° febbraio, nel Lazio la rivoluzione che cambia la validità delle ricette.

IL MEGA AGGIORNAMENTO SU FOOTBALL MANAGER 26, PROVIAMOLO CON I RISULTATI REALI & DE ROSSI AL GENOA

Video IL MEGA AGGIORNAMENTO SU FOOTBALL MANAGER 26, PROVIAMOLO CON I RISULTATI REALI & DE ROSSI AL GENOA

Contenuti utili per approfondire FM26 l'aggiornamento 26 2 è arrivato...

Discussioni sull' argomento L'aggiornamento 26.2 di FM26 è disponibile; 14 giocatori migliorati in FM26; FC 26, i migliori giovani per la Carriera: ratings e crescita overall potenziale dei talenti tra i portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti.

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.