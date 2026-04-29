Agevolazioni per miliardi ma il governo piange sullo 0,1 di sforamento? Non trovo la logica

Il governo ha approvato misure che prevedono agevolazioni per miliardi di euro, ma si lamenta di un lieve sforamento dello 0,1% nel bilancio. La differenza tra le cifre di spesa e le contestazioni sollevate ha attirato l’attenzione di alcuni cittadini, che spesso trovano difficile seguire le motivazioni ufficiali. Un osservatore, con una posizione politica definita come fluida, ha commentato come le distinzioni tra destra e sinistra in Italia siano spesso minime.

di Davide Delle Fave Sono un cittadino che ormai si definisce politicamente fluido. Destra o sinistra, almeno guardando l’Italia, sembrano spesso avere così poche differenze che cercarle può far venire il mal di testa. Leggendo i dati sul deficit, una domanda viene spontanea: mentre il ministro Giorgetti si lamenta dello 0,1% in più che non ha permesso all’Italia di uscire dalla procedura europea per disavanzo eccessivo, non sarebbe il caso di fare anche un mea culpa? Non solo sul Superbonus, che di colpe ne ha avute e non solo per colpa di questo governo. Ma sulla riforma fiscale vera, quella mai arrivata. Perché negli ultimi anni non abbiamo visto una riforma fiscale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Agevolazioni per miliardi ma il governo piange sullo 0,1 di sforamento? Non trovo la logica Notizie correlate Pastore sullo scudetto: «Trovo difficile pensare che l’Inter possa perdere punti. La prossima con l’Atalanta…»di Redazione Inter News 24Pastore sullo scudetto: «Trovo difficile pensare che l’Inter possa perdere punti. Leggi anche: Trump: «Le navi passino Hormuz e tirino fuori le pa...». L'Ft: «Parigi e Roma dialogano sullo Stretto». Il governo italiano smentisce Borse, in fumo 1.162 miliardi in 2 settimane Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Superbonus, la coda inattesa e le truffe sospette: quanto pesa davvero sul bilancio; Der deutsche Subventionsstaat: Weit über 100 Milliarden Euro Steuergelder für Steuervergünstigungen und Subventionen - Xpert.Digital; Nexi, il fondo Cvc pronto a offrire 9 miliardi ma solo se ci sarà il via libera del governo; Tutti i debiti del Superbonus: quei 160 miliardi investiti per opere gratis per i privati…. Agevolazioni per miliardi ma il governo piange sullo 0,1 di sforamento? Non trovo la logicaRoma, 29 apr. (Adnkronos Salute) - Per molti anni le donne affette dalla malattia di Anderson-Fabry sono state considerate erroneamente semplici portatrici sane. Questo equivoco ha avuto conseguenze ... ilfattoquotidiano.it Buongiorno qualcuno è riuscito a fare domanda da diresco per agevolazioni under 35 del 2026 A me da sempre errore - facebook.com facebook #Donne e #agevolazioni per le assunzioni. Un aiuto concreto verso l'autonomia lavorativa ed economica: due incontri in collaborazione con @RegLombardia e CSF di Pavia 5 maggio al Castello di VIgevano 13 maggio alla sede pavese della Camera di Com x.com