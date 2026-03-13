Trump | Le navi passino Hormuz e tirino fuori le pa L' Ft | Parigi e Roma dialogano sullo Stretto Il governo italiano smentisce Borse in fumo 1.162 miliardi in 2 settimane

Il presidente degli Stati Uniti ha invitato le navi a passare dallo stretto di Hormuz e a rimuovere le barriere. L'Ft riferisce che Parigi e Roma stanno dialogando sulla questione dello Stretto. Nel frattempo, il governo italiano ha smentito le notizie di una svalutazione economica, dopo un calo di 1.162 miliardi di euro in due settimane. In Iraq, un aereo cisterna statunitense è caduto, causando la morte di tutto l'equipaggio. A Teheran si sono svolte manifestazioni a sostegno del regime.