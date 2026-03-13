Trump | Le navi passino Hormuz e tirino fuori le pa L' Ft | Parigi e Roma dialogano sullo Stretto Il governo italiano smentisce Borse in fumo 1.162 miliardi in 2 settimane
Il presidente degli Stati Uniti ha invitato le navi a passare dallo stretto di Hormuz e a rimuovere le barriere. L'Ft riferisce che Parigi e Roma stanno dialogando sulla questione dello Stretto. Nel frattempo, il governo italiano ha smentito le notizie di una svalutazione economica, dopo un calo di 1.162 miliardi di euro in due settimane. In Iraq, un aereo cisterna statunitense è caduto, causando la morte di tutto l'equipaggio. A Teheran si sono svolte manifestazioni a sostegno del regime.
Aereo cisterna Usa cade in Iraq: morto tutto l'equipaggio. Manifestazione pro-regime a Teheran, a sfilare anche Larijani. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Articoli correlati
Leggi anche: Trump: «Le navi passino Hormuz e tirino fuori le pa...». L'Ft: «Parigi e Roma dialogano sullo Stretto». Il governo italiano smentisce
Trump: «Le navi tirino fuori le palle e attraversino Hormuz». La Turchia: «Una nostra nave è passata con l’ok dell’Iran» – La direttaNel quattordicesimo giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran Teheran ha festeggiato per l’aereo Usa caduto, mentre Donald Trump ha confermato che...
Contenuti utili per approfondire Trump Le navi passino Hormuz e tirino...
Argomenti discussi: Stretto di Hormuz, colpite tre navi. La fatwa dell'Iran: barile a 200 dollari.
Trump invita a navigare a Hormuz, ma passano solo navi fantasmaIl presidente Trump invita gli armatori a navigare nello Stretto di Hormuz, annunciando un piano di venti miliardi di dollari per sostituire le assicurazioni. Ma le compagnie attendono, tranne quelle ... trasportoeuropa.it
Guerra Usa-Iran, il Pentagono muove 5.000 marines e altre navi in Medio OrienteIl Pentagono sta spostando circa 5.00 Marines e altre navi da guerra in Medio Oriente. Lo riferiscono tre funzionari al Wall Street Journal. Il blocco ... msn.com