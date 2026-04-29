Affari Tuoi la puntata del 29 aprile | Fedra da Catanzaro beffata dal Veneto torna a casa con i soli 3mila euro di Gennarino

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa il 29 aprile, Fedra, proveniente da Catanzaro, ha concluso la sua partecipazione con un premio di 3mila euro, risultato ottenuto dai numeri di Gennarino. La puntata ha visto un confronto tra i concorrenti provenienti da diverse regioni italiane, con Fedra che non ha raggiunto premi più consistenti.

Nella puntata di Affari Tuoi del 29 aprile, Fedra da Catanzaro porta a casa i 3mila euro di Gennarino. Rifiuta cambi e offerte convinta del pacco, ma dentro ci sono 300mila. Regione Fortunata: Veneto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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