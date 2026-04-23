Affari Tuoi del 23 aprile | Sharon scambia 300mila euro per Gennarino ma si salva grazie all'offerta

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa il 23 aprile, si è vista una giocatrice proveniente dalla Valle d'Aosta che ha scambiato un pacco contenente 300mila euro con un altro chiamato Gennarino. Dopo questa scelta, la giocatrice ha deciso di accettare un'offerta del Dottore e ha concluso la puntata portando a casa 43mila euro.

Nella puntata di Affari Tuoi di giovedì 23 aprile, la partita di Sharon dalla Valle D'Aosta. Dopo aver dato via i 300mila euro per il pacco "Gennarino", si salva grazie all'offerta del Dottore: torna a casa con 43mila euro.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Affari Tuoi: il Pesce d’Aprile del Dottore beffa Chiara, ma Gennarino l’aveva già salvataNella puntata di Affari Tuoi del 1° aprile, Chiara da Cassano Irpino rifiuta 35mila euro, e trova 20mila nel pacco. Nicolò ad Affari Tuoi accetta l’offerta troppo presto: “Conosco il sacrificio”, ma aveva 300mila euroNicolò Florio dalla Puglia ad Affari Tuoi fa una partita quasi perfetta: con le sue mani pesca il pacco da 300mila euro, ma preferisce non rischiare... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Affari tuoi, De Martino sorpreso dal calore del pubblico: Da esaurimento. Poi la vittoria con beffa al Dottore; Affari Tuoi, Stefano De Martino lascia la conduzione: la sostituzione lampo. Al suo posto è arrivato proprio lui; I torinesi Sara e Daniele vincono ad Affari Tuoi: evitata la coperta anti-lite di Herbert Ballerina; Affari Tuoi 14 aprile 2026, gioca Sara: quanto ha vinto ai pacchi ieri sera. Affari tuoi, richiesta choc a De Martino: Posso toccarti?. La risposta elegante del conduttoreNella nuova puntata del 23 aprile gioca Sharon, che dopo alti e bassi decide di accettare 43mila euro. De Martino svia le avances di una pacchista ... libero.it Chi è Sharon della Valle d'Aosta, concorrente di Affari tuoi del 23 aprileChi è Sharon della Valle d'Aosta, concorrente di Affari tuoi del 23 aprile? Ecco tutto quello che c'è da sapere. tag24.it Quando il dottore di Affari Tuoi fa più danni che altro: Simone vince 10.000€ ma rischiava molto di più Stasera a Affari Tuoi, Simone dalla Valle d’Aosta si è messo alla prova al fianco della moglie, iniziando con entusiasmo la sua partita. Dopo i primi sei lanc - facebook.com facebook