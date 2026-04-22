Terni ad Affari Tuoi Benedetta beffata dal dottore | torna comunque a casa con un assegno a cinque cifre
A pochi giorni dall’ingresso nel programma televisivo Affari Tuoi, una giovane infermiera di Narni, residente a Terni e fidanzata di un carabiniere, si è trovata coinvolta in un episodio particolare. Durante la puntata, ha incontrato un concorrente conosciuto come “il dottore” e, nonostante un momento di beffa, ha comunque lasciato lo studio con un assegno a cinque cifre.
Dopo pochi giorni nel programma Affari Tuoi è entrata subito in gioco la giovane infermiera Benedetta Vescarelli, di Narni, ma residente a Terni insieme al fidanzato Roberto, carabiniere. La coppia è stata infatti protagonista della puntata di mercoledì 22 aprile, iniziata con qualche difficoltà.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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