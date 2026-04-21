Affari tuoi colpo di scena | Stefano De Martino rimpiazzato Vogliamo lui

Nella nuova settimana televisiva, il programma di giochi in access prime time ha visto un cambio di conduttore. Dopo anni di conduzione, Stefano De Martino è stato sostituito, e al suo posto è stato annunciato un nuovo volto. La decisione ha suscitato interesse tra il pubblico, che ha seguito con attenzione questa novità nel format ormai consolidato. La trasmissione prosegue con la sua programmazione regolare, mantenendo gli ascolti elevati.

La nuova settimana televisiva si è aperta con un appuntamento ormai diventato fisso per milioni di spettatori: Affari Tuoi, il game show dell’access prime time che continua a registrare ascolti importanti grazie alla conduzione brillante di Stefano De Martino. La puntata di lunedì 20 aprile 2026 ha regalato momenti di grande divertimento, ma anche tensione e colpi di scena, confermando ancora una volta la formula vincente del programma. Protagonista della serata è stato Simone, soccorritore sulle piste da sci della Valle d’Aosta, accompagnato in studio dalla moglie Valentina. Fin dalle prime battute, l’atmosfera si è fatta vivace, complice anche la presenza dell’irriverente Herbert Ballerina, bersaglio delle ironie del conduttore.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Stefano De Martino e Affari tuoi rimpiazzati? “Arriva lui al suo posto”La guerra dell’access prime time non conosce tregua e, anzi, con l’avvicinarsi della bella stagione rischia di entrare nella sua fase più delicata. Affari Tuoi, De Martino abbagliato dalla bellezza dei concorrenti: la partita è disastrosa ma finisce con un colpo di scenaAnche giovedì 9 aprile è andato in onda un nuovo avvincente appuntamento con l’access prime time di Rai1 e Affari Tuoi: come di consueto Stefano De... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Affari tuoi, da Stefano De Martino trionfa la futura sposina sarda Sara Oggiano: vinti 54mila euro; Affari Tuoi, Stefano De Martino consola la campionessa olimpica e svela il bizzarro record; Sara da Volpiano non cede al Dottore: finale tutto da brividi ad Affari Tuoi; Martina Miliddi: Io e Stefano De Martino? Ci vogliamo bene. Mi sento protetta da lui. Affari Tuoi, Stefano De Martino in confusione: cosa è successo nella puntata del 15 aprile 2026?Caos nella puntata del 15 aprile di Affari Tuoi. Il conduttore Stefano De Martino è andato in confusione, ecco che cosa è successo. Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 15 aprile 2026? Pun ... notizie.it Affari Tuoi, Stefano De Martino lascia la conduzione a Herbert e balla. Poi la gaffeAd Affari Tuoi, Stefano De Martino lascia la conduzione ad Herbert Ballerina e balla sulle note di Sal Da Vinci. Poi la gaffe ... dilei.it In un'intervista a Che tempo che fa, Stefano De Martino conferma il trasloco di Affari tuoi e parla del suo Sanremo, tra ironia e battute. - facebook.com facebook #CTCF: la gag di Stefano De Martino e Fabio Fazio su Sanremo è irresistibile. E non era scontato x.com