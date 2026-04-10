Durante una recente puntata di un quiz show televisivo, due concorrenti sono riusciti a portare a casa 100 mila euro ciascuno, grazie a diverse gag con il conduttore e un inatteso colpo di scena finale. La trasmissione si è svolta in una città del nord Italia e ha visto anche la partecipazione di altri personaggi noti del mondo dello spettacolo. La puntata è stata registrata e trasmessa nella giornata di ieri.

Bologna, 10 aprile 2026 - Lo aveva annunciato Stefano De Martino nella puntata di ieri di ‘Affari tuoi’ (con protagonista il concorrente emiliano-romagnolo Alberto Fontana, vincitore di ben 50mila euro dopo una partita sfortunata): Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi sarebbero stati i due concorrenti d'eccezione di una puntata speciale del celebre game show dei pacchi, andata poi in onda questa sera, alle 20.35 su Raiuno. Così è stato: i due artisti hanno giocato in coppia l’intera partita, devolvendo il premio finale – 100mila euro - all’associazione Differenza Donna, che collabora con la fondazione dedicata a Giulia Cecchettin in numerosi progetti di contrasto alla violenza sulle donne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Affari Tuoi, Morandi e Jovanotti vincono 100mila euro: le gag con De Martino e il colpo di scena del Dottore

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Serata speciale, tra intrattenimento e impegno civile, per Affari Tuoi - facebook.com facebook

Stefano De Martino, su Instagram, ha pubblicato alcuni scatti dei due artisti che prenderanno parte al programma per devolvere il premio finale in beneficenza. #affarituoi x.com