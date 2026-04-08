Ennesimo distributore chiuso da finanza e agenzia delle dogane | sono 11 nel giro di 5 mesi

Negli ultimi cinque mesi, sono stati chiusi complessivamente 11 distributori di carburante a seguito di interventi congiunti tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane. Questa mattina, i funzionari e i finanzieri hanno eseguito la chiusura di un altro distributore situato sul territorio locale, in esecuzione di un’ordinanza emessa dalle autorità competenti. Le operazioni si sono concluse senza incidenti e hanno coinvolto direttamente le forze dell’ordine e i funzionari delle dogane.

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Viterbo, congiuntamente con i funzionari della locale area territoriale dell’agenzia delle dogane e monopoli, hanno dato attuazione all’ordinanza di chiusura nei confronti di un ulteriore distributore presente sul territorio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Ennesimo distributore chiuso: sono 11 nel giro di 5 mesiI finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Viterbo, congiuntamente con i funzionari della locale area territoriale dell’agenzia... Leggi anche: Blitz dei carabinieri e agenzia delle dogane: 11 slot machine illegali