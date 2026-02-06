Brescia false fatture e riciclaggio | 6,5 milioni di euro sequestrati 9 persone denunciate dalla Finanza

La Guardia di Finanza di Brescia ha sequestrato 6,5 milioni di euro in un’operazione contro le false fatture e il riciclaggio. Durante le perquisizioni, nove persone e tre società sono state denunciate. L’indagine, coordinata dalla Procura, mira a smascherare un giro di fatture false nel settore dei materiali ferrosi.

Brescia, 6 febbraio 2026 – Nell'ambito di un’attività coordinata dalla Procura di Brescia, il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza ha eseguito in provincia di Brescia un decreto di perquisizione nei confronti di nove persone fisiche e tre società bresciane operanti nel settore dei materiali ferrosi indagati, a vario titolo, per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti e riciclaggio. Il sequestro. Eseguito anche un provvedimento di sequestro preventivo pari a oltre 6,5 milioni di euro, quale provento del delitto. Con la collaborazione di 34 società cartiere nazionali, sarebbero state utilizzate per emettere, nel biennio 2024-2025, oltre 76 milioni di euro di fatture per operazioni inesistenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

