Aeroporto del Salento al via i lavori di ampliamento parcheggio | previsti 600 posti auto

Sono iniziati i lavori di ampliamento del parcheggio presso l’aeroporto del Salento, con la creazione di 600 nuovi posti auto. La Conferenza dei servizi decisoria, convocata dalla Struttura di Missione della Zes Unica, si è conclusa positivamente. L’autorizzazione unica per la realizzazione di un parcheggio a raso destinato agli operatori aeroportuali è stata rilasciata.