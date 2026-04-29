Adriatico piano da 340 milioni | l’Italia guida il nuovo boom marittimo

L’Italia ha annunciato un investimento di 252 milioni di euro destinati alle infrastrutture marittime dell’Adriatico, con l’obiettivo di completare i lavori entro il 2026. Il piano complessivo prevede una spesa di 340 milioni di euro, finalizzata a sostenere lo sviluppo delle zone portuali e migliorare i collegamenti marittimi lungo la fascia adriatica. La decisione è stata comunicata recentemente e si inserisce in un più ampio programma di potenziamento delle reti di trasporto marittimo nel paese.

? Cosa sapere L'Italia stanzia 252 milioni di euro per le infrastrutture marittime adriatiche entro il 2026.. I fondi finanziano nuovi terminal a Venezia, Ravenna e Bari per il turismo sostenibile.. Oltre 340 milioni di euro vengono stanziati per trasformare il volto dell’Adriatico entro la fine del 2026, con 252 milioni di euro destinati specificamente alle coste italiane per potenziare l’infrastruttura marittima della nostra penisola. Il respiro del Mediterraneo si sposta verso nord, dove le acque dell’Adriatico stanno diventando il palcoscenico di una metamorfosi strutturale senza precedenti. Le prime luci su questo scenario emergono dall’analisi dell’Adriatic Sea Tourism Report 2026, un documento strategico che traccia la rotta per il futuro della regione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Adriatico, piano da 340 milioni: l’Italia guida il nuovo boom marittimo Notizie correlate Leggi anche: Terna, via all’iter per il nuovo elettrodotto Montecorvino-Benevento da 340 milioni Nuovo ospedale a Torino: 340 milioni e il rischio idrogeologicoLa Regione Piemonte, il Comune di Torino e l’ASL hanno pianificato la costruzione di un nuovo complesso ospedaliero nell’area nord-ovest della città... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Porti nell’Adriatico: oltre 340 milioni di euro di investimenti nel 2026; Risposte Turismo: oltre 340 milioni investiti nei porti dell’Adriatico nel 2026; Turismo marittimo, oltre 340 milioni nei porti dell’Adriatico; Costa Adriatica, oltre 340 milioni di investimenti nel 2026 per il turismo nei porti. Misano Adriatico, EcoVia del Conca pronta per l'estate: conclusi i lavori di manutenzione - facebook.com facebook Università di Bari e Cnr studiano fondali Adriatico per capire i terremoti. Al via domani Safe-26 a bordo della nave oceanografica Gaia Blu #ANSA x.com