Terna via all’iter per il nuovo elettrodotto Montecorvino-Benevento da 340 milioni

È stato avviato ufficialmente l’iter autorizzativo per un nuovo elettrodotto di 340 milioni di euro che collegherà Montecorvino in provincia di Salerno, con Avellino e Benevento. La procedura coinvolge le autorità competenti e prevede l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie prima dell’inizio dei lavori. L’intervento interessa direttamente le aree di queste tre città del sud Italia.

Parte ufficialmente l'iter autorizzativo per il nuovo elettrodotto tra Montecorvino (Salerno), Avellino e Benevento. L'opera, promossa da Terna, società guidata da Giuseppina Di Foggia, prevede un investimento di circa 340 milioni di euro e mira a rafforzare la sicurezza e l'efficienza della rete elettrica campana, favorendo anche l'integrazione delle fonti rinnovabili. Il progetto si sviluppa lungo un tracciato di circa 90 km, attraversando 39 comuni tra le province di Salerno, Avellino e Benevento.