Addio Zappi | la sanzione di 13 mesi lo spazza via dalla presidenza AIA
Il Collegio di garanzia dello sport ha deciso di inibire per 13 mesi il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, determinando la sua decadenza immediata dalla carica. La decisione si basa su una sanzione che riguarda comportamenti contestati nel corso della sua attività. L'organo giudiziario ha comunicato ufficialmente la durata dell'inibizione senza ulteriori commenti o motivazioni aggiuntive.
? Cosa sapere Il Collegio di garanzia dello Sport inibisce Zappi per 13 mesi.. La sanzione comporta la decadenza automatica dalla presidenza dell'Associazione Italiana Arbitri.. Il Collegio di garanzia dello Sport ha respinto il ricorso presentato da Zappi, sancendo la sua inibizione per 13 mesi e decretando la fine del suo mandato alla guida dell’Associazione Italiana Arbitri. La decisione definitiva arriva dopo il tentativo del presidente dell’Aia di ribaltare la sentenza emessa dal Tribunale Federale Nazionale lo scorso 12 gennaio, poi confermata dalla Corte federale d’Appello il 19 febbraio. Il provvedimento colpisce duramente la carriera sportiva di Zappi: le norme vigenti stabiliscono infatti che chi riceve un’inibizione superiore ai 12 mesi non può più ricoprire la carica di numero uno dell’organismo arbitrale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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