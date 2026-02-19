Squalifica Zappi la corte d’appello respinge il ricorso | confermato lo stop di 13 mesi per il presidente dell’AIA!

La corte d’appello ha confermato la squalifica di 13 mesi per Antonio Zappi, presidente dell’AIA, respingendo il ricorso presentato. La decisione deriva da un procedimento legale legato a comportamenti ritenuti inappropriati durante una riunione ufficiale. Zappi aveva cercato di ridurre la durata della sospensione, ma la corte ha giudicato valide le sanzioni già stabilite. La sentenza si basa su una analisi approfondita delle prove raccolte nel procedimento. La decisione chiude definitivamente il caso e lascia il suo futuro in sospeso.

La Figc valuta il commissariamento dell’Aia dopo la squalifica di 13 mesi a ZappiLa Figc sta considerando il commissariamento dell’Aia in seguito alla squalifica di 13 mesi inflitta al presidente Antonio Zappi, accusato di aver esercitato pressioni sui vertici arbitrali di Serie C e D.

Arbitri, la procura Figc chiede 13 mesi di inibizione per il presidente dell’Aia ZappiLa Procura della Figc ha richiesto 13 mesi di inibizione per Antonio Zappi, presidente dell’Aia, e 6 mesi per Emanuele Marchesi, in relazione a presunte pressioni sui vertici delle Serie C e D.

