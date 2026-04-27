Ryanair chiude la sede di Berlino per le tasse aeroportuali troppo alte | cosa cambia per i voli

Ryanair ha deciso di chiudere la sua base di Berlino, spostando a ottobre sette aeromobili in altre città. La compagnia continuerà a svolgere voli nella capitale tedesca, anche se con aerei provenienti da altre basi. La decisione è stata presa a causa delle tasse aeroportuali considerate troppo elevate nella città. La chiusura della sede comporta modifiche nelle rotte e nella gestione del personale locale.

Ryanair annuncia la chiusura della base di Berlino: a partire da ottobre i 7 aerei verranno trasferiti in altre sedi, anche se continuerà a operare nella città tramite altri aeromobili. La decisione arriva dopo anni di aumenti delle tasse aeroportuali e un momento di forte crisi per la guerra in Iran e il caro prezzi carburante.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Berlino sotto scacco: Ryanair taglia i voli per le tasse aeree? Cosa sapere Ryanair chiude la base di Berlino e dimezza i voli invernali da ottobre. Leggi anche: L'abolizione delle tasse d'imbarco fa volare Ryanair: 12 nuovi voli, con 4 destinazioni aggiuntive Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Annuncio shock di Ryanair: il 24 ottobre 2026 chiude la base operativa di Berlino. Tagli al 50%dei voli; Ryanair chiude i banchi check-in un'ora prima della partenza: cosa cambia per i passeggeri e da quando; Perché questo aeroporto spagnolo chiude per un mese?; Stop ai voli per oltre un mese: chiude un importante aeroporto in Spagna. Ryanair, chiude la sede di Berlino per le tasse aeroportuali troppo alte: cosa cambia per i voliRyanair annuncia la chiusura della base di Berlino: a partire da ottobre i 7 aerei verranno trasferiti in altre sedi, anche se continuerà a operare nella ... fanpage.it Ryanair chiude la base a Berlino a causa delle tasse troppo alteLa compagnia aerea low-cost europea Ryanair chiuderà la propria base a Berlino al termine della stagione estiva Iata, trasferendo i sette aeromobili attualmente basati nella capitale tedesca verso alt ... ilsole24ore.com RIASSUNTO DELLA SETTIMANA PRECEDENTE Ryanair ha reso disponibili all'acquisto i primi voli per l'estate 2027 da Catania, Palermo, Reggio e Trapani. Disponibili solo i voli che avranno almeno 7 partenze su scala settimanale. Aeroporto di Na - facebook.com facebook “Le tasse sono peggio della guerra. Trump Finché gestirà così male la situazione in Medio Oriente i prezzi rimarranno altissimi”. A parlare è l’ad di Ryanair Micheal O’Leary, schietto e travolgente come in ogni uscita pubblica. Tutta l’attenzione è puntata sulle x.com