Berlino sotto scacco | Ryanair taglia i voli per le tasse aeree

Da ottobre, Ryanair interromperà le operazioni nella base di Berlino e ridurrà i voli invernali. La compagnia ha annunciato che l’aumento delle tasse aeree influenzerà il numero di passeggeri, che passerà da circa 4,5 milioni a circa 2,2 milioni all’anno. Questa decisione comporta un calo significativo dei collegamenti disponibili e una diminuzione del traffico aereo nella capitale tedesca.

? Cosa sapere Ryanair chiude la base di Berlino e dimezza i voli invernali da ottobre.. L'aumento delle tasse aeree ridurrà i passeggeri annuali da 4,5 a 2,2 milioni.. La decisione di Ryanair di chiudere la propria base operativa a Berlino e dimezzare i voli invernali verso la capitale tedesca colpisce duramente il settore, con un trasferimento previsto di sette velivoli verso altri scali già da ottobre. La manovra ridurrà drasticamente il volume di passeggeri che transitano per la città, passando dai 4,5 milioni attuali ai 2,2 milioni annui. Il provvedimento, motivato dall’impennata delle tasse sull’aviazione in Germania, mette in luce una crisi strutturale del sistema aeronautico tedesco che rischia di perdere connettività, posti di lavoro e scambi commerciali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Berlino sotto scacco: Ryanair taglia i voli per le tasse aeree Notizie correlate Ryanair taglia i voli in Europa: ridotte le rotte in Spagna, Germania e PortogalloRyanair ha annunciato una drastica riduzione della propria rete di voli per il 2026, eliminando numerose rotte in Spagna, Germania, Francia, Belgio e... Caos voli, da Ita a Ryanair: le strategie delle compagnie aeree dai tagli agli aumenti per la crisi del carburanteLe compagnie aeree si difendono dalla crisi del carburante con una combinazione di coperture (hedging) per i riformimenti di cherosene, tagli di...