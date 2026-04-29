È stata rilasciata la versione 5.4.3 dell’app, che elimina completamente i banner pubblicitari per gli utenti iOS. L’aggiornamento introduce anche commenti intelligenti, sfruttando l’intelligenza artificiale. La nuova release rappresenta un cambiamento significativo nella modalità di fruizione dell’app, eliminando le inserzioni pubblicitarie e introducendo funzionalità più interattive attraverso i commenti automatizzati.

? Cosa sapere Rilasciata versione 5.4.3 dell'app con eliminazione totale dei banner pubblicitari per gli utenti iOS.. Il nuovo modello prevede abbonamenti volontari per accedere a funzioni basate su intelligenza artificiale.. Con il rilascio della versione 5.4.3 dell’applicazione ufficiale, l’ecosistema digitale del progetto introduce una serie di correzioni tecniche e nuove funzionalità volte a integrare definitivamente l’esperienza tra il sito web e l’interfaccia mobile per gli utenti iOS. L’aggiornamento risponde direttamente alle segnalazioni pervenute dalla community riguardo le criticità del sistema di login e del nuovo modulo per i commenti, che mira a creare un’unificazione completa tra le piattaforme.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio pubblicità: l’app si evolve con AI e nuovi commenti smart

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