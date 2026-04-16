Windows 11 | addio al vincolo Smart App Control ora è flessibile

Microsoft ha rilasciato un aggiornamento per Windows 11 che modifica il funzionamento di Smart App Control, permettendo agli utenti di gestire questa funzione in modo più flessibile. In precedenza, il sistema applicava restrizioni automatiche per le applicazioni, ma adesso sarà possibile disattivare o riattivare le impostazioni secondo le necessità dell’utente. La modifica mira a offrire maggiore libertà nella gestione delle app, senza vincoli automatici.

Microsoft ha introdotto un aggiornamento fondamentale per Windows 11, rendendo finalmente possibile gestire la funzione Smart App Control in modo bidirezionale. Dopo tre anni di restrizioni rigide, gli utenti possono ora attivare e disattivare il controllo delle applicazioni senza dover procedere alla reinstallazione completa del sistema operativo. La fine della trappola digitale per gli utenti avanzati. Per lungo tempo, la gestione della sicurezza tramite Smart App Control è stata caratterizzata da una scelta drastica e limitante. Una volta deciso di spegnere il sistema di protezione, non esisteva alcuna procedura per riattivarlo se non distruggendo l’attuale installazione di Windows e partendo da zero.🔗 Leggi su Ameve.eu

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