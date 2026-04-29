È scomparso un noto conduttore radiofonico, noto per aver lavorato nel settore per circa cinque decenni. La sua voce, riconoscibile e amata da molti ascoltatori, sarà presente anche nel funerale, dove sarà ascoltata durante la cerimonia. La notizia della sua morte è stata comunicata dai colleghi e amici, che hanno ricordato con affetto la sua presenza nel mondo della radio.

"Ciao amici!". La sua inconfondibile voce, che ci ha accompagnato per 50 anni, non mancherà neanche nel giorno più triste. Saranno celebrati domani a Santarcangelo (alle 15) i funerali di Gilberto Gattei, lo storico speaker radiofonico e deejay morto lunedì a 69 anni. Gli amici di ’Gibo’ hanno deciso di rendergli omaggio – al termine della celebrazione – proprio come lui avrebbe desiderato. Al termine della messa, sul sagrato della chiesa Collegiata risuonerà dagli altoparlanti la voce di Gattei. "Abbiamo pensato di trasmettere, alla fine del funerale, il saluto che Gilberto faceva agli ascoltatori ogni volta che andava in onda – racconta...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Gattei, principe della radio: "La sua voce risuonerà al funerale. Sarà il miglior modo di ricordarlo"

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