Milan-Füllkrug è addio | niente riscatto il tedesco torna al West Ham

Niclas Füllkrug lascia il Milan e torna al West Ham. L’attaccante tedesco, arrivato a gennaio con l’obiettivo di offrire un’alternativa fisica in attacco, non ha convinto e non sarà riscattato dalla società rossonera. La sua avventura nel club milanese si conclude quindi senza ulteriori sviluppi, e Füllkrug riprenderà la sua carriera nella squadra inglese.

L’avventura di Niclas Füllkrug all’ombra del Duomo è già arrivata ai titoli di coda. Arrivato a gennaio con l’etichetta del centravanti d’area capace di offrire un’alternativa fisica a Massimiliano Allegri, il panzer tedesco ha fallito l’appuntamento con la storia rossonera. Come confermato dall’insider Fabrizio Romano, il Milan ha comunicato ufficialmente al West Ham che non eserciterà il riscatto da 5 milioni di euro. Il bilancio a San Siro è impietoso: una sola rete in 16 presenze, quel colpo di testa contro il Lecce il 18 gennaio che sembrava l’inizio di una storia d’amore e che invece è rimasto un lampo isolato in un deserto di prestazioni opache.🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan-Füllkrug, è addio: niente riscatto, il tedesco torna al West Ham Fullkrug non convince Allegri: il riscatto del tedesco si allontanaVi erano grandi aspettative intorno all’acquisto di Niclas Fullkrug, un attaccante fisico e soprattutto con il vizio del gol. Leggi anche: Manchester United, solo un pareggio contro il West Ham: niente taglio di capelli per il tifoso Frank Ilett La prima di Roberto De Zerbi sulla panchina del Tottenham è andata come peggio non poteva. Spurs sconfitti 1-0 dal Sunderland. Infortunio per Capitan Romero che esce in lacrime. West Ham che vince. Nottingham che pareggia contro l'Aston Villa. Terzultim - facebook.com facebook Subito una "solida" sconfitta a Sunderland per De Zerbi alla prima con il Tottenham. La vedo buia, gli Spurs oggi come oggi retrocederebbero, complice la vittoria del West Ham... x.com