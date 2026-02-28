Cioccolato caramello ciliegia miele Sono solo alcuni degli ingredienti che rendono golosi i cosmetici | è la tendenza Beauty Foodification

Negli ultimi tempi, nel settore cosmetico si osserva una tendenza chiamata Beauty Foodification, che combina ingredienti come cioccolato, caramello, ciliegia e miele. Questa moda si riflette in prodotti che vanno dagli idratanti per il corpo ai lucidalabbra a effetto glassa, passando per maschere a strati e peeling a base di enzimi e acidi della frutta, creando un collegamento diretto tra cosmetica e gastronomia.

Cioccolato, caramello, ciliegia, miele. Sono solo alcuni degli ingredienti che rendono golosi i cosmetici di ultima generazione. Perché la sensorialità conta Dalle acque corpo al caramello salato ai lucidalabbra a effetto glassa, dalle maschere a strati come torte alle formule peeling a base di enzimi e acidi della frutta: tutto, nell'universo beauty sembra ormai un grande omaggio a cibo e golosità varie. Per questo si parla sempre più spesso di tendenza "beauty foodification". Ma a cosa è dovuto questo forte legame tra beauty e food? Non è solo marketing. Tante sono le basi scientifiche che spingono a incorporare alcuni ingredienti golosi nei nuovi lanci cosmetici.

