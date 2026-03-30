Gli ingredienti fermentati nei cosmetici sono il game-changer dei trattamenti skincare che funzionano

Una recente ricerca mostra un aumento dell’interesse verso i cosmetici contenenti ingredienti fermentati. Questi prodotti sono sempre più presenti nelle routine di cura della pelle, grazie alle loro caratteristiche di idratazione e miglioramento delle condizioni cutanee. Sono utilizzati in diverse formulazioni e sono disponibili sul mercato in varie fasce di prezzo. La richiesta di cosmetici con ingredienti fermentati si sta diffondendo tra i consumatori.

Una ricerca rivela che l'interesse per gli ingredienti fermentati nei cosmetici è crescente. Un cosmetologo spiega quali prestazioni garantiscono +++dropcap Secondo una ricerca pubblicata su Reliable Marketing Insights la richiesta i principi attivi cosmetici bioattivi ottenuti con la fermentazione è destinata ad aumentare. Il trend della fermented beauty è sostenuto non solo dai numeri, ma anche da chi apprezza la K-Beauty, dermatologi e formulatori cosmetici, che di queste molecole apprezzano la capacità di assimilazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Gli ingredienti fermentati nei cosmetici sono il game-changer dei trattamenti skincare che funzionano Articoli correlati Leggi anche: Libro dei Fatti, Descalzi: "Garantire sicurezza delle forniture e investire nei game changer della transizione" Leggi anche: Cos’è la dose marketing: sapevi che nei cosmetici alcuni ingredienti servono solo a scopo pubblicitario? Tutto quello che riguarda ingredienti fermentati Argomenti discussi: Dal DNA del salmone alla pelle perfetta: il segreto della nuova rigenerazione cutanea; I 5 ingredienti della skincare coreana che dovresti aggiungere alla tua routine adesso (e come usarli davvero).