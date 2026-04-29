Due nuovi modelli di smartphone Android, Oppo Find X9 Ultra e Vivo X300 Ultra, sono dotati di funzionalità che consentono di condividere file con dispositivi iOS tramite AirDrop. Entrambi i dispositivi integrano la funzione QuickShare, che permette di comunicare con l'ecosistema Apple senza l’uso di app esterne. Questa novità segna un passo verso una maggiore compatibilità tra le piattaforme Android e iOS, facilitando lo scambio di dati tra i diversi sistemi operativi.

? Cosa sapere Oppo Find X9 Ultra e Vivo X300 Ultra integrano QuickShare per dialogare con AirDrop.. L'interoperabilità tra Google e Apple elimina le barriere software tra gli ecosistemi Android e iOS.. Due nuovi top di gamma arrivano dagli Stati Uniti con la capacità di scambiare file direttamente con gli iPhone: Oppo Find X9 Ultra e Vivo X300 Ultra hanno iniziato a integrare il protocollo QuickShare per dialogare con AirDrop. Il muro che ha separato per anni l’ecosistema Android da quello Apple si sta incrinando. Non si tratta di un annuncio ufficiale, ma di conferme concrete che circolano tra i canali più attendibili del settore tecnologico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio barriere: Oppo e Vivo dialogano con iPhone via AirDrop

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