oppo airdrop tramite quick share in arrivo

OPPO ha annunciato l’arrivo di una funzione di condivisione rapida chiamata Quick Share, che sarà compatibile con i dispositivi Apple sui modelli OPPO Find X9 Pro. La nuova funzionalità permette di scambiare file tra i dispositivi di entrambe le marche senza problemi. L’azienda ha coinvolto partner tecnologici per garantire questa interoperabilità e migliorare l’esperienza di condivisione tra piattaforme diverse.

OPPO ha comunicato che la funzione Quick Share presente sui dispositivi della Find X9 series diventerà interoperabile con i dispositivi Apple (iOS, iPadOS e macOS). L’aggiornamento software pianificato per questo mese abiliterà lo scambio di file senza la necessità di applicazioni di terze parti, semplificando la condivisione tra smartphone OPPO e prodotti Apple. Con questa iniziativa, OPPO sarebbe il primo produttore Android a supportare l’AirDrop via Quick Share, aprendo la strada a una piena interoperabilità tra Android e iOS. Questo sviluppo è stato realizzato in collaborazione con Google e MediaTek, consolidando una soluzione condivisa per la compatibilità tra Android e iOS. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

