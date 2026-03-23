Per anni, AirDrop è stato uno dei principali motivi per cui gli utenti restavano fedeli all’ecosistema Apple. La possibilità di scambiare file tra iPhone, iPad e Mac in modo immediato ha rappresentato un vantaggio difficile da eguagliare. Tuttavia, con l’ultimo annuncio di Samsung, la situazione sta cambiando rapidamente. I nuovi Galaxy S26 potranno infatti inviare e ricevere file dai dispositivi Apple grazie alla funzione Quick Share, segnando un importante passo verso la compatibilità cross-platform. All’interno delle impostazioni di Quick Share comparirà un nuovo interruttore chiamato “Condividi con dispositivi Apple”. Attivandolo, il Galaxy S26 sarà in grado di comunicare con iPhone e iPad. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Samsung Galaxy S26 potrà condividere file con iPhone tramite AirDrop

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