Addio al professor Maurizio Viecca primario di Cardiologia | il suo Protocollo ha curato i pazienti colpiti dal Covid negli anni della pandemia
Il professor Maurizio Viecca, primario di Cardiologia all'ospedale Sacco di Milano, è morto a causa di un tumore, nonostante avesse dedicato la sua vita a salvare i pazienti colpiti dal Covid durante la pandemia. La sua equipe ricorda come il suo “Protocollo” abbia fatto la differenza nel trattamento di molte persone, riducendo i decessi e migliorando le cure. Viecca ha sempre lavorato con passione e attenzione, portando avanti ricerche innovative e strategie efficaci. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo medico e tra i colleghi che hanno condiviso con lui anni di battaglie e successi.
Milano, 18 febbraio 2026 – Addio al direttore del reparto di Cardiologia dell'ospedale Sacco, Maurizio Viecca, "primario, cardiologo e professionista di grande valore umano e clinico". A comunicare la notizia del decesso – il dottore, classe 1956, avrebbe compiuto 70 anni ad aprile – sono state la “Direzione strategica e l’Asst Fatebenefratelli Sacco", che hanno rivolto alla famiglia le più sentite condoglianze. In prima linea contro il Covid . Il direttore del Dipartimento di cardiologia e Alte Specialità dell'Ospedale Sacco durante la pandemia con una specializzazione oltre che in Cardiologia anche in Pneumologia aveva elaborato il “ protocollo Viecca” per la cura del Covid. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
È morto il dottore Maurizio Viecca, durante il Covid aveva elaborato il 'protocollo Viecca'Il dottor Maurizio Viecca è morto a causa del Covid, malattia che aveva affrontato con determinazione durante la pandemia.
