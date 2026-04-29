Addio al mito della televisione italiana | lo conoscevano tutti

Un famoso slogan pubblicitario che rievoca un prodotto molto conosciuto: “Tonno Insuperabile, 170 grammi di bontà in olio d’oliva” è stato utilizzato per molti anni. La frase è diventata un punto di riferimento per i consumatori italiani, associata a un marchio di tonno molto diffuso. La sua presenza nelle pubblicità ha segnato un’epoca della comunicazione commerciale nel paese.

È uno di quegli slogan che non si dimenticano: “Tonno Insuperabile, 170 grammi di bontà in olio d’oliva”. Una frase entrata nella memoria collettiva della televisione italiana e legata a un volto diventato familiare quasi per caso. Nelle ultime ore è arrivata la notizia della morte di Franco Botto, scomparso all’età di 88 anni. Nato nel 1949, con il suo berretto verde e la pipa, Botto era diventato un’icona della pubblicità italiana degli anni Ottanta, pur non essendo un attore di professione. Nella vita di tutti i giorni lavorava come responsabile tecnico alla Fincantieri di Riva Trigoso, in Liguria, lontano dal mondo dello spettacolo. Dal 1981, però, grazie a quello spot diventato cult, il suo volto era entrato nelle case degli italiani.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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