La notizia si diffonde in fretta: Patrizia De Blanck non c’è più. La contessa aveva 85 anni ed era diventata un volto simbolo della televisione italiana, con le sue apparizioni in programmi come Chiambretti c’è, Domenica In, L’Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip. La figlia Giada ha confermato la sua scomparsa, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo e tra i suoi fan.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio della figlia Giada. Si è spenta a 85 anni la contessa Patrizia De Blanck, personaggio amatissimo del piccolo schermo e protagonista di programmi come Chiambretti c’è, Domenica In, L’Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip. A comunicare la notizia è stata la figlia Giada De Blanck, con un lungo e commosso messaggio pubblicato su Instagram, accompagnato da fotografie che le ritraggono insieme in diversi momenti della loro vita. “ Con immenso dolore annuncio la scomparsa di mia mamma, la Contessa Patrizia De Blanck ”, ha scritto Giada, ricordando la madre come “ una figura iconica che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autenticità ”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Addio alla contessa Patrizia De Blanck, volto iconico della televisione italiana

Approfondimenti su Patrizia De Blanck

La notizia della morte di Patrizia de Blanck ha fatto rapidamente il giro delle cronache italiane.

Patrizia De Blanck, nota come la Contessa del Popolo, è morta a 85 anni dopo aver combattuto una malattia in silenzio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Patrizia De Blanck

Argomenti discussi: Patrizia de Blanck è morta, addio alla contessa personaggio della tv; Tv, addio alla contessa Patrizia De Blanck; È morta Patrizia De Blanck: addio alla Contessa del Popolo, aveva 85 anni; Patrizia De Blanck è morta, l’addio della figlia Giada: Tutto nel silenzio.

Morta Patrizia De Blanck: addio alla Contessa del Popolo, aveva 85 anniMorta Patrizia De Blanck a 85 anni dopo una malattia affrontata nel riserbo. La figlia Giada annuncia la scomparsa: Con lei si chiude un’epoca di eleganza e autenticità. fanpage.it

Patrizia de Blanck è morta, addio alla contessa personaggio della tv. La figlia Giada: Dolore immenso, non ho la forza di parlareLa figlia nel post su Instagram: Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un'epoca di eleganza, romanticismo e autenticità. Con lei si ... affaritaliani.it

Patrizia De Blanck è morta a 85 anni, addio alla contessa della tv >> https://buff.ly/Zic1oiZ facebook

Morta Patrizia De Blanck: addio alla Contessa del Popolo, aveva 85 anni x.com