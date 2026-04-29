Addio al centenario di Reggio | scompare Aldo l’uomo del secolo

A Sesso, in Emilia-Romagna, si è spento Aldo Spaggiari, cittadino nato cent’anni fa, riconosciuto come il più anziano della regione. La sua morte segna la fine di un’epoca, considerando la lunga vita che ha portato avanti. Spaggiari era noto per aver raggiunto un’età considerevole e per essere stato una presenza storica nel suo paese. La notizia ha fatto il giro della comunità locale, che lo ricorda con affetto.

? Cosa sapere Scompare a Sesso Aldo Spaggiari, centenario e primatista di longevità dell'Emilia-Romagna.. Il decesso chiude un secolo di storia sociale e agricola della provincia di Reggio.. Il lutto colpisce la comunità di Sesso e l’intera provincia con la scomparsa di Aldo Spaggiari, uomo di 107 anni che rappresentava il primato di longevità tra Reggio Emilia e tutta l’Emilia-Romagna. Il decesso dell’anziano cittadino, nato nel 1918, segna la fine di un secolo di storia vissuta intensamente tra le campagne e i centri abitati del territorio. Aldo Spaggiari aveva festeggiato il suo centesimo compleesimo più sette anni lo scorso 26 dicembre, un traguardo raggiunto circondato dall’affetto della sua famiglia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio al centenario di Reggio: scompare Aldo, l’uomo del secolo Notizie correlate Addio al pioniere del baseball: scompare Malerbi, leggenda di SanremoIl Sanremo Baseball piange la scomparsa di Marcello Malerbi, figura centrale della disciplina a Sanremo, deceduto nella tarda serata di ieri all’età... Addio al DJ del Grappolino: scompare l’esperto di vini di via Adua? Cosa sapere Piergiorgio Soliani, titolare dell'enoteca Il Grappolino in via Adua, è morto a 60 anni. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: L’addio al basket giocato di Giorgia Sottana. Petrucci: Ti auguro tutto il meglio!; Principe Harry, il gesto segreto per il centenario della Regina Elisabetta; Addio a padre Damiano Bova: fu rettore della Basilica di San Nicola; Oggi il centenario della nascita di Elisabetta II. Re Carlo: Molti degli aspetti in cui viviamo l'avrebbero turbata, ma il bene prevarrà sempre. Addio a storico negozio a Cesena: anche i Pepoli gettano la spugna dopo 4 generazioni e 126 anni di attivitàA fine aprile gli storici esercenti di via Albizzi restituiranno la licenza. Non ce la facciamo più, il centro è sempre meno frequentato. Certe giornate il guadagno non consente di sostenere l’attivi ... ilrestodelcarlino.it In caso di addio di Antonio Conte saresti favorevole a un ritorno di Maurizio #Sarri sulla panchina del #Napoli - facebook.com facebook L’addio finale al secolo americano, è questa l’eredità perversa di Trump x.com