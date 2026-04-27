Addio al DJ del Grappolino | scompare l’esperto di vini di via Adua

Piergiorgio Soliani, proprietario dell'enoteca Il Grappolino in via Adua, è deceduto all’età di 60 anni. Soliani era riconosciuto come un esperto nel settore dei vini e gestiva il locale dedicato alle degustazioni nella zona. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi, clienti e appassionati del mondo enogastronomico, che ricordano la sua presenza come punto di riferimento nel quartiere.

? Cosa sapere Piergiorgio Soliani, titolare dell'enoteca Il Grappolino in via Adua, è morto a 60 anni.. L'autopsia accertaminerà le cause del decesso del noto esperto di vini locale.. Piergiorgio Soliani, il titolare dell’enoteca Il Grappolino situata in via Adua, è stato trovato morto a 60 anni poco dopo aver compiuto il compleanno. La notizia ha colpito la comunità locale, dove l’esperto di vini era una figura di riferimento per la gestione della bottega di famiglia. L’attività era stata originariamente avviata da Luigi, il padre, circa cinquant’anni fa nelle strade di via Zecchetti, prima di essere spostata cinque anni fa nella zona adiacente al tribunale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio al DJ del Grappolino: scompare l’esperto di vini di via Adua Notizie correlate Addio a Piergiorgio Soliani del ‘Grappolino’È stato trovato morto a soli 60 anni – da poco compiuti – Piergiorgio Soliani, storico titolare dell’enoteca ‘Il Grappolino’ in via Adua. Addio al pioniere del baseball: scompare Malerbi, leggenda di SanremoIl Sanremo Baseball piange la scomparsa di Marcello Malerbi, figura centrale della disciplina a Sanremo, deceduto nella tarda serata di ieri all’età...