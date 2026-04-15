È deceduto ieri sera all’età di 95 anni Marcello Malerbi, una figura chiave del baseball a Sanremo. La notizia ha suscitato tristezza tra gli appassionati e la comunità locale, che ricordano il suo ruolo pionieristico nel promuovere e sviluppare lo sport nella zona. Malerbi aveva contribuito in modo significativo alla crescita del baseball nel territorio, lasciando un segno duraturo negli anni.

Il Sanremo Baseball piange la scomparsa di Marcello Malerbi, figura centrale della disciplina a Sanremo, deceduto nella tarda serata di ieri all’età di 95 anni. L’annuncio, giunto attraverso i canali ufficiali del club, ha colpito la comunità sportiva locale per la perdita di un uomo considerato un pilastro fondamentale per decenni di attività agonistica e sociale. L’eredità di un pioniere tra ingegno e territorio. Nato il 23 marzo 1931, l’uomo conosciuto in città con il soprannome di Cerino ha tracciato le coordinate del baseball sanremese fin dalla sua adolescenza. La sua passione è nata nel 1946, quando a soli quindici anni iniziò a trasmettere le dinamiche di questo sport ai compagni di scuola, dopo averne appreso i meccanismi dai soldati americani stanziati nel Modenese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio al pioniere del baseball: scompare Malerbi, leggenda di Sanremo

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