Addio a Riccardo Faletti morto per un malore improvviso a 46 anni il direttore della Radiologia dell’Irccs di Candiolo

È deceduto all’età di 46 anni il direttore della Radiologia di un Irccs in provincia di Torino, colpito da un malore improvviso. La vittima era un professore ordinario e, dall’anno scorso, aveva assunto la guida dell’unità di radiodiagnostica presso l’istituto. La notizia ha suscitato sconcerto tra colleghi e personale dell’ente, che hanno espresso il loro cordoglio. La polizia ha avviato gli accertamenti per chiarire le cause del decesso.

Professore ordinario che dall'anno scorso dirigeva l’unità di radiodiagnostica dell’istituto di ricovero e cura di Candiolo, Faletti si era laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Torino nel 2004 È morto per un "malore improvviso" Riccardo Faletti, il direttore della Radiologia del.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio a Riccardo Faletti, morto per un "malore improvviso" a 46 anni il direttore della Radiologia dell’Irccs di Candiolo Notizie correlate Morto Riccardo Faletti radiologo dell'Irccs di Candiolo e famoso a livello internazionale, aveva 46 anniÈ improvvisamente morto a 46 anni Riccardo Faletti, direttore del reparto di radiologia dell’Irccs di Candiolo, a sud di Torino, e docente ordinario... Addio al prof. Faletti: scompare a 46 anni un pilastro della radiologia? Cosa sapere Il professor Riccardo Faletti è deceduto nella notte tra il 28 e il 29 aprile. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Addio a Riccardo Faletti, stimato medico astigiano; Addio al radiologo Riccardo Faletti, scomparso a 46 anni: lutto nella sanità piemontese; Sanità piemontese in lutto: morto il radiologo Riccardo Faletti; Addio a Riccardo Faletti, la radiologia piemontese perde uno dei suoi volti più autorevoli. Addio a Riccardo Faletti, stimato medico astigianoScomparso a soli 46 anni il radiologo. Dall'anno scorso dirigeva l’unità di radiodiagnostica dell’istituto di ricovero e cura di Candiolo ... lanuovaprovincia.it La sanità piemontese piange la scomparsa del professor Riccardo FalettiLa sanità torinese e piemontese piange l'improvvisa e prematura scomparsa del professor Riccardo Faletti, da qualche mese alla guida della radiologia dell'Irccs di Candiolo: aveva solo 46 anni. A darn ... targatocn.it Con immensa tristezza e ancora con incredulità ricordiamo il Professor Riccardo Faletti, che ci ha lasciato improvvisamente questa notte. La sua scomparsa ci colpisce profondamente. Riccardo è stato per il nostro Istituto non solo un professionista di straordin - facebook.com facebook La sanità piemontese piange la scomparsa del professor Riccardo Faletti x.com