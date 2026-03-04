Rai 1 Franco Battiato fa il botto anche con la fiction

Su Rai 1, la fiction con Franco Battiato ha riscosso grande successo, portando nuovi ascolti e attenzione sul programma. La puntata ha attirato un vasto pubblico, consolidando la presenza dell’artista nel panorama televisivo. La trasmissione ha raggiunto numeri significativi e ha fatto discutere tra gli spettatori e gli esperti di televisione. Vi proponiamo Tele...raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo.

Vi proponiamo Tele.raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Franco Battiato - Il lungo viaggio Rai 1) È curioso che il biopic su uno dei più importanti cantautori italiani del '900 sia andato in onda domenica sera proprio in coincidenza del conflitto tra Iran e Occidente. Casualità, ma motivo di riflessione dato che Battiato è stato uno dei primi a introdurre nelle tematiche musicali richiami alla cultura persiana e araba in generale, ai mistici e ai Rumi.  Franco Battiato - Il lungo viaggio tratta solo marginalmente la questione delle contaminazioni culturali concentrandosi per lo più sulle origini in Sicilia, il trasferimento a Milano, gli inizi all’insegna della sperimentazione, il successo con l’album La voce del padrone fino alla morte della madre malata di Alzheimer. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

