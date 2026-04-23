Un’orchestra di ottanta arpe al Santo Volto | Torino celebra i 50 anni del Metodo Suzuki

Un unico, immenso suono generato da ottanta arpe che vibrano all'unisono. Sabato 2 maggio 2026, alle ore 18, l’Auditorium Santo Volto di Torino ospiterà un evento concertistico monumentale: "Ottanta arpe, una voce". L'appuntamento, inserito nella Stagione dell'Accademia Stefano Tempia, celebra il.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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