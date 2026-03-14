Lunedì nella Basilica di Pieve l’ultimo saluto a don Torreggiani

Lunedì nella basilica di Pieve di Guastalla si terrà la funzione religiosa per l’ultimo saluto a don Torreggiani. La cerimonia coinvolgerà le persone che desiderano rendere omaggio alla memoria del sacerdote, con la presenza di familiari, amici e membri della comunità. La chiesa, situata nel centro della città, sarà aperta per l’intera giornata. La funzione inizierà nel pomeriggio e sarà aperta al pubblico.

Sarà la basilica di Pieve di Guastalla ad accogliere la funzione religiosa per l’ultimo saluto a don Piergiorgio Torreggiani, il sacerdote di 74 anni, dal 2023 parroco all’Unità pastorale di Ventasso, deceduto lunedì in seguito a un incidente stradale accaduto sulla Cispadana a Boretto, mentre rientrava da un giro nella Bassa, incontrando alcuni amici a Luzzara, dove era stato attivo come parroco fino a tempi recenti. La magistratura reggiana ha dato il nulla osta per la restituzione della salma ai familiari. Dopo un esame medico legale richiesto dall’autorità sanitaria di Parma, dove il sacerdote è deceduto, è stato possibile fissare i... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lunedì nella Basilica di Pieve l’ultimo saluto a don Torreggiani Articoli correlati Lunedì a Pieve di Guastalla i funerali di don Piergiorgio TorreggianiReggio Emilia, 13 marzo 2026 - Sono stati fissati i funerali di don Piergiorgio Torreggiani, il sacerdote di 74 anni, attualmente parroco all’Unità... Piero Ciaramitaro, alla basilica di San Lorenzo l'ultimo saluto all'ultras della RomaSi terranno lunedì 5 gennaio alla basilica di San Lorenzo in piazzale del Verano i funerali di Piero Ciaramitaro, storico ultras e volto storico... Altri aggiornamenti su Lunedì nella Basilica di Pieve l'ultimo... Discussioni sull' argomento Lunedì a Pieve di Guastalla i funerali di don Piergiorgio Torreggiani; Giornate Fai Bergamo 2026: il santuario di Torre de' Busi, i cortili di Ponte San Pietro e i percorsi dei pittori Galliari; Lunedi’ l’ultimo saluto a don Piergiorgio Torreggiani; Diocesi di Carpi comunicato n° 12 del 4 marzo 2026. PIEVE DI ROCCA DI ROFFENO (VERGATO) La Pieve di San Pietro, conosciuta anche come Chiesa di San Pietro, è il principale luogo di culto di Pieve di Roffeno, una frazione di Vergato nella città metropolitana di Bologna. Risalente al XII secolo, ques - facebook.com facebook