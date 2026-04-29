Ad Avellino i lavoratori ArcelorMittal aspettano ancora E non ne possono più

A quasi un anno dalla fine della produzione, i lavoratori ex dipendenti di ArcelorMittal a Avellino continuano ad attendere aggiornamenti concreti sul loro futuro. La questione occupazionale rimane irrisolta, e le istanze avanzate non hanno ancora trovato risposte definitive. La situazione si trascina da tempo senza un esito concreto, lasciando in sospeso le aspettative di chi ha dedicato anni all’azienda.

Avellino, 29 aprile 2026 — La vertenza degli ex lavoratori ArcelorMittal non è chiusa. Non lo è mai stata. Questa mattina i sindacati metalmeccanici lo hanno detto chiaro, nella sede CGIL di via Padre Paolo Manna, al termine di un'assemblea con i lavoratori. Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil e Uglm.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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