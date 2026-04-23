Avellino-Bari venerdì 24 aprile 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici convocati Gli irpini possono inguaiare ancora di più i galletti

Venerdì 24 aprile alle 21:00 si gioca la sfida tra Avellino e Bari, due squadre di serie B. A tre turni dalla fine, i lucani sono pronti a tentare di compromettere ulteriormente la situazione dei pugliesi, che si trovano in difficoltà. Le formazioni, le quote e i convocati sono stati annunciati e le previsioni indicano una partita aperta a diverse possibilità.

Mancano 3 giornate alla fine della stagione regolare in serie B e l’Avellino di Ballardini affronta il sempre più pericolante Bari. Gli irpini grazie al colpaccio di Mantova hanno quasi raggiunto la salvezza, manca veramente poco per la matematica e il crollo del Cesena addirittura li ha portati ad un solo punto dai playoff. Ancora una volta il tecnico ravennate ha risollevato le. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Avellino-Bari (venerdì 24 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Gli irpini possono inguaiare ancora di più i galletti Notizie correlate Avellino-Bari (venerdì 24 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiMancano 3 giornate alla fine della stagione regolare in serie B e l’Avellino di Ballardini affronta il sempre più pericolante Bari. Sampdoria-Bari (venerdì 27 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Blucerchiati favoriti sui galletti in difficoltàSecondo anticipo del venerdì di questo ventisettesimo turno di Serie B ed è una sfida di cartello quella tra la Sampdoria di Gregucci ed il Bari di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Avellino-Bari, la decisione sulla vendita dei biglietti nel settore ospiti; Avellino-Bari, confermato l'orario del match alle 21. Riprende la vendita dei ticket; Avellino-Bari confermata venerdì alle 21: attiva la fase di prelazione biglietti; Avellino-Bari, al via la prevendita: tutte le informazioni sui biglietti. Avellino-Bari, confermato l'orario del match alle 21. Riprende la vendita dei ticketDopo le valutazioni sulla sicurezza, resta invariata la programmazione della 36ª giornata di Serie B: partita regolarmente in serata il 24 aprile ... lagazzettadelmezzogiorno.it Avellino-Bari, l’orario resta invariato: prevendite riattivateL’U.S. Avellino 1912 rende noto che, come confermato dall’ufficio competizioni della Lega Nazionale Professionisti Serie B, dopo una serie di interlocuzioni tra le autorità competenti in materia di or ... irpinianews.it Tutto esaurito per la sfida di domani contro il Bari: biglietti terminati e stadio pronto a spingere l’Avellino in una gara che si preannuncia infuocata. Attesa altissima, entusiasmo alle stelle - facebook.com facebook Ufficiale: #Avellino- #Bari, nessun cambio di orario. Si gioca venerdì 24 aprile alle 21 x.com