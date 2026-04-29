Ad Almaty scatta la seconda prova di Coppa del Mondo ISSF | azzurri di Trap e Skeet pronti alla sfida

Ad Almaty si svolge la seconda prova di Coppa del Mondo ISSF di Trap e Skeet, che si tiene dal 3 al 10 maggio. La competizione internazionale coinvolge atleti provenienti da diversi paesi, pronti a confrontarsi nelle discipline di fossa olimpica e skeet. La manifestazione rappresenta un momento importante per la stagione, con le gare che si svolgono nel rispetto del calendario stabilito dall’organizzazione.

La stagione internazionale ISSF entra nel vivo con la seconda prova di Coppa del Mondo di Trap e Skeet, in programma ad Almaty, in Kazakistan, dal 3 al 10 maggio. I primi a partire sono stati gli azzurri dello Skeet guidati dal Direttore Tecnico Luigi Agostino Lodde, chiamati a misurarsi in un appuntamento importante del calendario internazionale. Per la squadra maschile di Skeet sono stati convocati Gabriele Rossetti, Domenico Simeone e Marco Sablone, tutti portacolori delle Fiamme Oro. Al femminile, invece, spazio a Sara Bongini, Martina Bartolomei e Chiara dDi maziantonio. Stanno presenti in pedana anche Erik Pittini e Giada Longhi, impegnati però solo per i punti del ranking.🔗 Leggi su Sportface.it

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