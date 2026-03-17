La nazionale italiana di tiro a volo ha annunciato i nomi dei convocati per la Coppa del Mondo 2026 a Tangeri, che si svolgerà dal 25 marzo al 3 aprile. Tra i partecipanti, figurano Jessica Rossi nel settore del trap, mentre nello skeet sono presenti altri atleti di rilievo. La competizione vede la partecipazione di diversi tiratori italiani, pronti a confrontarsi con avversari internazionali.

La Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo è pronta a partire. Dal 25 marzo al 3 aprile infatti sarà la città di Tangeri, in Marocco, ad ospitare l’atto di apertura del circuito planetario che preparerà gli specialisti di tutto il mondo all’annata che porta verso il Gran Mondiale e che inaugura di fatto il processo di qualificazione verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Sulle pedane marocchine, fra gare di trap e contest di skeet al maschile e al femminile, sarà presente anche la squadra italiana, che vorrà far capire sin da subito il suo reale valore, in un anno comunque di adattamento ai nuovi regolamenti delle finali. Lo staff tecnico azzurro ha reso nota la lista dei convocati. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a volo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Tangeri: c’è Jessica Rossi nel trap. Big anche nello skeet

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