Acqua& Sapone scatta la tregua Ma i lavoratori restano in allerta

A Piancastagnaio, in provincia di Siena, si è conclusa temporaneamente la disputa tra i lavoratori e l’azienda Acqua&Sapone. Dopo settimane di tensioni e proteste, è stata raggiunta una tregua che ha portato a un momento di calma. Tuttavia, i dipendenti rimangono in allerta in attesa di sviluppi che possano influire sulla situazione lavorativa. La questione ha coinvolto anche le organizzazioni sindacali e le autorità locali.

Piancastagnaio (Siena), 29 aprile 2026 – Il caso Acqua&Sapone e la battaglia politico-sindacale che vede 56 tra operai e impiegati del centro stoccaggio e invio rifornimenti di prodotti di Casa del Corto a Piancastagnaio entra nella fase più critica in attesa dell’incontro tra l’azienda Cesar Spa, il Comune di Piancastagnaio, la Regione Toscana con il consigliere delegato alle crisi industriali Valerio Fabiani, la Provincia di Siena con la presidente Agnese Carletti, e naturalmente Filcams Cgil Siena, Fisascat Cisl Siena e Uiltucs Toscana area Siena. L’incontro Un incontro fissato mercoledì 6 maggio alle 14 nel Palazzo comunale di...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Acqua& Sapone, scatta la tregua. Ma i lavoratori restano in allerta Notizie correlate Caso ’Acqua&Sapone’. L’azienda rompe la tregua. Tentato lo sgomberoCesar Spa rompe la tregua concordata in sede regionale in vista dell’incontro del prossimo 6 maggio nel Comune di Piancastagnaio tra il consigliere... Vertenza ’Acqua & Sapone’. Attesa l’assemblea dei lavoratori. Continua lo stato di agitazioneNon si ferma lo stato di agitazione dei 56 dipendenti del centro di distribuzione ex Logimer- Acqua&Sapone, la cui attuale proprietà Cesar spa ha... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Acqua& Sapone, scatta la tregua. Ma i lavoratori restano in allerta; Arezzo, caso di virus Dengue. Scatta la disinfestazione dalle 22 di martedì 21 aprile; Caso di virus Dengue in città, scatta la disinfestazione; C'è un caso di virus Dengue in paese: a Crone scatta la mega disinfestazione - BresciaToday. Caso ’Acqua&Sapone’. L’azienda rompe la tregua. Tentato lo sgomberoCesar spa invia un tir per portare via i roller container per caricare la merce. I lavoratori bloccano l’autoarticolato e l’ingresso dell’area: sciopero immediato. lanazione.it Vertenza Acqua e Sapone. Incontro con la proprietàLe istituzioni vogliono scongiurare la chiusura di questa attività. I sindacati diffidiamo l’azienda dal proseguire con certe modalità. lanazione.it Basiglio, i residenti denunciano il “divertimento” di un gruppo di ragazzini che getta sacchetti pieni d’acqua sulle auto: “Non è uno scherzo, è pericoloso, basta un attimo per rovinare delle vite” - facebook.com facebook In Italia l’acqua non gode ancora di buona salute. A dirlo è l’ultimo rapporto dell’ @ISPRA_Press, che analizza lo stato dei corpi idrici nazionali #acquereflue #clima #economia #fiumi #infrastrutture #ispra #italia #laghi #risorseidriche #sostenibilità x.com