Caso ’Acqua&Sapone’ L’azienda rompe la tregua Tentato lo sgombero

L’azienda Cesar Spa ha deciso di interrompere la tregua raggiunta in sede regionale, in vista dell’appuntamento fissato per il 6 maggio. Nelle ultime ore, è stato tentato uno sgombero presso la sede, creando tensione tra le parti coinvolte. La situazione si è evoluta nel contesto di un caso legato a un’azienda denominata ’Acqua&Sapone’, che ha portato a questa decisione di rottura temporanea degli accordi.

Cesar Spa rompe la tregua concordata in sede regionale in vista dell’incontro del prossimo 6 maggio nel Comune di Piancastagnaio tra il consigliere regionale delegato alle crisi industriali Valerio Fabiani, i sindacati di categoria Filcams Cgil Siena, Fisascat Cisl Siena e Uiltucs Toscana area Siena, i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Piancastagnaio assieme alla presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti e al presidente dell’Unione dei Comuni Amiata Valdorcia Niccolò Volpini. L’azienda ha ordinato infatti il prelievo dei roller container, cioè i carrelli in acciaio in uso all’interno del magazzino per il trasporto e lo stoccaggio delle merci.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caso ’Acqua&Sapone’. L’azienda rompe la tregua. Tentato lo sgombero Notizie correlate Acqua&Sapone, l’azienda della logistica verso la chiusura del sito toscano. A rischio 56 posti di lavoroPiancastagnaio (Siena), 8 aprile 2026 – Si è tenuta oggi la prima riunione del tavolo di salvaguardia sull’azienda Logimer, richiesto dalle... Il caso Acqua&Sapone, nuovo tavolo di crisiPiancastagnaio (Siena), 20 aprile 2026 – La crisi di Acqua&Sapone, la cui attuale proprietà Cesar spa minaccia la chiusura del sito di Piancastagnaio... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Vertenza ’Acqua & Sapone’. Attesa l’assemblea dei lavoratori. Continua lo stato di agitazione; [AMIATA] Solidarietà ai lavoratori del magazzino di Acqua e Sapone a Piancastagnaio!; Piancastagnaio, vertenza Acqua & Sapone: tavolo il 6 maggio per il futuro dello stabilimento; Stabilimento Acqua & Sapone, i lavoratori confermano la mobilitazione: il 6 maggio tavolo in Regione. Vertenza ’Acqua & Sapone’. Attesa l’assemblea dei lavoratori. Continua lo stato di agitazioneIl presidio dei lavoratori davanti alla sede di ’Acqua & Sapone’, nella frazione di Casa di Corto Domani è prevista un’assemblea per decidere le nuove forme di mobilitazione ... lanazione.it Acqua e Sapone a Piancastagnaio: Sinistra Italiana porta il caso in ParlamentoLa vicenda dei lavoratori e delle lavoratrici dello stabilimento logistico Logimer di Piancastagnaio, che opera per conto del gruppo Cesar S.p.A. (catena Acqua e Sapone), approda in Parlamento. L’onor ... radiosienatv.it Approvata la riforma e introdotti i reati in caso di frode e utilizzo di segni falsi. Responsabilità delle imprese con utilizzo di ampi mezzi organizzativi facebook #bruzzone ha mollato la difesa di #dassiva per il caso #paganelli. Io ve l'avevo detto. Ma ovviamente il tutto deve passare in sordina, che sia mai che salta fuori il solito modus operandi. Dassilva merita una difesa adeguata. #garlasco x.com