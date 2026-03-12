Case green Ue apre una procedura di infrazione contro l’Italia

La Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro l’Italia e altri 18 Paesi dell’Unione, contestando il rispetto delle norme sulle case “green”. La decisione riguarda presunti inadempimenti nelle regolamentazioni ambientali e nelle politiche di efficienza energetica legate agli edifici. La procedura si basa su una valutazione delle misure adottate dai Paesi coinvolti e sui requisiti stabiliti dall’UE.

La Commissione europea ha aperto una procedura d'infrazione contro l'Italia e altri 18 altri Paesi Ue – incluse Francia e Germania – per non aver presentato il proprio piano nazionale di ristrutturazione degli edifici richiesto dalla direttiva "case green" entro la scadenza del 31 dicembre 2025. Le capitali hanno ora due mesi di tempo per rispondere alle lettere di costituzione in mora. In assenza di una "risposta soddisfacente", Bruxelles potrà decidere di portare avanti l'iter d'infrazione. La direttiva case green prescriveva delle tabelle di marcia per contribuire all'obiettivo di decarbonizzare il patrimonio edilizio entro il 2050.