Brentino lo stop è legittimo Anche il Consiglio di Stato dà ragione al Comune

Il Consiglio di Stato ha confermato che lo stop del Comune al conferimento di marmettola nell’ex cava di Brentino è legittimo. La decisione ha respinto il ricorso di Nuova Cosmave, che voleva continuare a usare l’area. La sentenza chiude definitivamente la questione, confermando la posizione del Comune.

Lo stop del Comune al conferimento di marmettola all’ex cava del Brentino è legittimo. Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza con cui il Tar nel 2023 aveva rigettato in primo grado il ricorso di Nuova Cosmave, e ha quindi respinto il ricorso in appello della società. Non solo: con la sentenza, datata venerdì 6, i giudici hanno detto "no" anche al risarcimento chiesto da Nuova Cosmave. Per il Comune si tratta di una vittoria su tutti i fronti, oltre alla conferma che l’ex cava, classificata nel regolamento urbanistico come area soggetta a recupero ambientale, rientra nelle aree a prevalente ed esclusiva funzione agricola e potrà avere come successiva destinazione d’uso soltanto quella di spazio a verde per lo svolgimento di attività ludico ricreative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Consiglio di Stato ha confermato la posizione del Comune di Lecco riguardo all’area industriale di Rivabella.

