Acireale chiuse le scuole sabato 2 aprile per la Festa dei fiori 2026

Il Comune di Acireale ha comunicato che tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse sabato 2 maggio 2026. La decisione riguarda l’intero territorio comunale e coinvolge le istituzioni scolastiche locali. La chiusura si riferisce a un’intera giornata e riguarda sia le scuole elementari sia le scuole superiori. La motivazione ufficiale riguarda la celebrazione della Festa dei fiori 2026.

Il Comune di Acireale rende noto che è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale nella giornata di sabato 2 maggio 2026. Il provvedimento si rende necessario in occasione della manifestazione “Festa dei Fiori 2026”, in programma dal 30.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Scuole chiuse per ondata di maltempo domani 1 aprile 2026: l’elenco dei comuni per regioneAllerta rossa della Protezione civile per domani, 1° aprile, con neve, vento forte, piogge intense e rischio idraulico. Carnevale 2026 a Frosinone: scuole chiuse martedì 17 febbraio per la Festa della RadecaIl Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli ha firmato l’ordinanza che dispone, nella giornata di martedì 17 febbraio, alle ore 11, la chiusura... Altri aggiornamenti Scuole chiuse a Milano per le Olimpiadi: dove non si farà lezione il 6 febbraio per la Fiamma OlimpicaVenerdì 6 febbraio, in vista dell’inaugurazione delle Olimpiadi invernali, è stata disposta la chiusura di alcune scuole a Milano. L’elenco degli istituti che resteranno chiusi all’interno dell’anello ... fanpage.it Scuole chiuse domani, 6 febbraio 2026: l’elenco completo/ Meteo e Olimpiadi: ecco le città coinvolteScuole chiuse domani per il maltempo e le Olimpiadi: da Milano alla Calabria, ecco l'elenco completo di tutte le città coinvolte Peggiora (nuovamente) la situazione meteorologica sul Sud Italia con la ... ilsussidiario.net