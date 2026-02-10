Carnevale 2026 a Frosinone | scuole chiuse martedì 17 febbraio per la Festa della Radeca

Martedì 17 febbraio le scuole di Frosinone chiudono in anticipo per la Festa della Radeca. Il sindaco Riccardo Mastrangeli ha firmato l’ordinanza e alle 11 ha disposto la chiusura degli istituti e dei nidi di infanzia. La decisione riguarda l’intera città e si applica a tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli ha firmato l'ordinanza che dispone, nella giornata di martedì 17 febbraio, alle ore 11, la chiusura anticipata degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e dei nidi di infanzia presenti sul territorio comunale.

