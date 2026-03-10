Randagismo nella zona industriale Confindustria e Comune al lavoro per sicurezza dei lavoratori

A Catania, il problema del randagismo nella zona industriale coinvolge Confindustria e il Comune, che stanno collaborando per garantire la sicurezza dei lavoratori. La gestione della situazione si scontra con un quadro normativo complesso e con la frammentazione delle competenze, rendendo difficile intervenire efficacemente. La questione rimane aperta e viene monitorata dalle autorità locali.

Un quadro normativo complesso e la frammentazione delle competenze continuano a rendere difficile la gestione del randagismo nella zona industriale di Catania. Per affrontare in modo strutturato un fenomeno sempre più critico, Confindustria Catania ha promosso un incontro tra amministrazione comunale, aziende e rappresentanti degli enti competenti. Al centro, la necessità di garantire la tutela dei lavoratori e definire soluzioni operative efficaci. Durante il confronto è emersa l’urgenza di rafforzare il controllo del territorio, avviare un censimento dei cani presenti e coinvolgere maggiormente i tutor responsabili della loro gestione. L’obiettivo comune è definire protocolli chiari e uniformi per la gestione dei cani territoriali, nel rispetto della normativa vigente. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Randagismo e sicurezza nella Zona Industriale: vertice nella sede di Confindustria Incontro a Confindustria Catania sul randagismo nella Zona IndustrialeABBONATI A DAYITALIANEWS Confronto con gli enti competenti Domani, 9 marzo alle ore 10. Contenuti e approfondimenti su Randagismo nella zona industriale... Temi più discussi: Randagismo e sicurezza nella Zona Industriale: vertice nella sede di Confindustria; Randagi Zona Industriale di Catania, le associazioni animaliste: Noi escluse dalla riunione; Catania: da terreni della mafia a rifugio per randagi, nasce l’oasi canina nella zona industriale; Randagismo nella zona industriale, Confindustria e Comune al lavoro per sicurezza dei lavoratori. Randagismo nella zona industriale di Catania, le associazioni animaliste: Escluse dal tavolo, così non si risolve il problemaLe associazioni animaliste chiedono chiarimenti in merito alla riunione svoltasi oggi, dedicata alla problematica del randagismo a Catania. newsicilia.it Zona industriale di Catania, Azione: Strade dissestate, buio, randagismo. Servono interventi immediatiStrade impraticabili, illuminazione pubblica carente, presenza costante di cani randagi e criticità nell’approvvigionamento di acqua potabile. È questo il quadro allarmante della zona industriale di C ... vivienna.it Randagismo nella Zona industriale di Catania. L'allarme lanciato dagli imprenditori che chiedono interventi per garantire la sicurezza dei lavoratori - facebook.com facebook