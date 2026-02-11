Lecce incidente sul lavoro nella zona industriale | investito da un muletto grave un operaio

Questa mattina a Lecce un operaio di 56 anni è stato gravemente ferito in un incidente sul lavoro. L’uomo è stato investito da un muletto mentre si trovava nella zona industriale presso la ditta Lasim. I soccorsi sono arrivati subito sul posto, ma le sue condizioni sono apparse subito serie.

Grave incidente sul lavoro nella zona industriale di Lecce: è accaduto presso la ditta Lasim. Un operaio di 56 anni è stato investito da un muletto in manovra: il mezzo gli ha schiacciato una gamba provocandogli gravi ferite. A denunciarlo è una nota della federazione provinciale Usb: l'organizzazione sindacale chiede che le autorità competenti «accertino quanto prima eventuali inosservanze della normativa sulla prevenzione e sicurezza del lavoro». Dura la nota del sindacato: «Ennesimo grave infortunio sul lavoro: è ora di dire basta. Troppo spesso ormai accade che di lavoro si muoia o si resti gravemente invalidi per tutta la vita.

