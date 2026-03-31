Quindici persone di Cerignola sono state arrestate nell'ambito di un’indagine della Procura di Trani, che le accusa di aver costituito un’associazione a delinquere. Le accuse riguardano il furto, il riciclaggio e la ricettazione di automobili. La misura cautelare è stata disposta dal Tribunale di Trani, che ha accolto le richieste della procura. Le indagini sono ancora in corso.

Di seguito la comunicazione: l Tribunale di Trani, accogliendo le richieste della Procura della Repubblica di Trani che ha coordinato le indagini, ha adottato un’ordinanza applicativa di misure cautelari custodiali nei confronti di 15 soggetti cerignolani ritenuti responsabili a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere finalizzata al furto, riciclaggio e ricettazione di autovetture. L’attività investigativa ed il provvedimento restrittivo sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale di Barletta. L'articolo Associazione a delinquere finalizzata al furto, riciclaggio e ricettazione di autovetture: arrestati quindici cerignolani Procura di Trani, accuse a vario titolo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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